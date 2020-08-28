Ferrari не будет превращать некоторые модели в гибриды

Среди 15 обновленных и полностью новых моделей, которые Ferrari планирует выпустить в ближайшие пять лет, не будет гибридных версий новейшего купе Roma или кабриолета Portofino.

По данным издания Autocar, следующей гибридной моделью, которую планирует выпустить компания, будет преемник суперкара Ferrari F8 Tributo – по некоторым данным, он получит гибридную силовую установку на основе бензинового двигателя V6 и электромотора.

Плановое обновление вскоре предстоит пережить и кабриолету Portofino, пишет портал Motor.ru. Модель должна получить силовую установку от новейшего купе Roma. Мощность 3,9-литрового мотора V8 вырастет с 600 до 620 л.с., а 7-ступенчатую роботизированную коробку передач заменят современным 8-ступенчатым «роботом», которым оснащен первый серийный гибрид Ferrari SF90 Stradale. Ожидалось, что клиенты получат супергибрид в первой половине нынешнего года, однако из-за пандемии поставки перенесли на конец года.

На данный момент самая ожидаемая новинка Ferrari – кроссовер Purosangue, который появится не раньше 2021 года. Ранее стало известно, что первый SUV в истории итальянского бренда построят на базе нового суперкара Roma GT с передним расположением двигателя. Как ожидается, Ferrari Purosangue укомплектуют гибридной установкой на базе агрегата V8 с двумя турбинами. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Серийный Ferrari Purosangue будет представлен в 2021 году. По предварительным данным, цены на кроссовер будут начинаться от 230 тыс. евро (около 19 млн рублей по нынешнему курсу).

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