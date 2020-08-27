Mercedes-Benz полностью раскрыл внешность нового S-Class

Компания Mercedes-Benz опубликовала финальный тизер седана S-Class нового поколения, дающий представление о внешности флагманской модели немецкой марки. Премьера автомобиля состоится через неделю – 2 сентября, сообщает портал Autonews.ru.

Тизер представляет собой дизайн-скетч, на котором показан большой автомобиль с ниспадающей линией крыши в стиле спортивных купе. Седан можно будет отличить от предшественника благодаря другой головной оптике в стиле новых CLS и E-Class, а также увеличенной радиаторной решетке.

О задней части кузова флагманской модели нового поколения можно судить по опубликованным ранее шпионским фотографиям, на которых видны горизонтальные фонари, соединенные хромированной линией.

Прежде Mercedes-Benz распространил снимки салона нового S-Class. У автомобиля будет примерно на 30 физических кнопок меньше по сравнению с предшественником. Механические переключатели будут отвечать только за свет и стеклоочистители, тогда как большинство остальных функций можно будет активировать при помощи прикосновений к экранам, жестов или голосовых команд.

Всего в салоне будет пять различных экранов: цифровая приборная панель, проекционный дисплей, тачскрин управления информационно-развлекательным комплексом и два планшета для пассажиров заднего ряда.

Новый Mercedes-Benz S-Class создадут на масштабируемой платформе MRA II, разработанной специально для самых больших моделей немецкой марки. В состав доступного оборудования войдет адаптивная пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси – задние колеса будут поворачиваться под противоположным углом к передним для увеличения маневренности на малых скоростях.

В основной линейке двигателей будут шестицилиндровые моторы, работающие по технологии «мягкий гибрид», а также агрегаты V8. Кроме того, у модели будут модификации с наддувными «четверками», предназначенные для рынков с очень высокими налогами на двигатели с большим объемом. Наконец, новый S-Class сохранит двигатель V12, который впервые будет доступен в сочетании полным приводом.

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