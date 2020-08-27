Hyundai в ближайшее время закроет сделку по приобретению завода GM в Петербурге

Сделка по приобретению корейской Hyundai законсервированного завода General Motors в Санкт-Петербурге будет закрыта в ближайшее время. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал источник, знакомый с планами компании, отметив, что основная ценность приобретаемого актива в хорошо сохранившихся коммуникациях – котельной и электроподстанции.

В начале августа ФАС России одобрила ходатайство российской структуры Hyundai – «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» – о получении в собственность находящихся на территории РФ 94,83% основных производственных средств общества с ограниченной ответственностью «Дженерал Моторз Авто», пишет агентство «Прайм».

В начале 2019 году белорусская автосборочная компания «Юнисон» также получила одобрение российского антимонопольного органа о приобретении завода, однако сделка так и не состоялась. В разное время этим заводом также интересовались узбекский "Узавтопром" и Volkswagen Group Rus, говорили источники агентства.

Напомним, у компании Hyundai есть в Петербурге собственный завод мощностью 220 тыс. автомобилей. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line. Помимо российского рынка петербургский завод Hyundai поставляет все выпускаемые модели в Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Грузию, Армению, Азербайджан, Украину, Беларусь и Молдову, а также производит машинокомплекты для последующей сборки автомобилей Hyundai и KIA в Казахстане.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2018 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК) о модернизации производства, обновлении модельного ряда и создании Центра исследований и разработок. Компания Hyundai приняла обязательства по повышению уровня локализации за счет организации производства двигателей и коробок переключения передач. В рамках исполнения обязательств по контракту завод планирует увеличить объемы экспорта выпускаемой продукции. До 2027 года предприятие планирует инвестировать 16,9 млрд рублей. Кроме того, с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor Group, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма инвестиций может достигнуть порядка 35 млрд рублей.

В каких городах есть дилерские центры Hyundai, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».