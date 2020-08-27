Mitsubishi в июле снизила продажи в России на 17%

Российские дилеры Mitsubishi в июле реализовали 2292 автомобиля – на 17% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2020 года в России продано 13900 автомобилей Mitsubishi, что на 37% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в июле составили 1147 машин (-47%). Второй по популярности моделью Mitsubishi является рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 417 реализованных автомобилей (+34%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 317 покупателей (рост в 3,8 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 сентября 2020 года российские дилеры Mitsubishi начнут продажи кроссовера Mitsubishi Outlander в новой ограниченной серии Black Edition. Новинка доступна в двух основных цветах кузова – белом перламутровом и черном – с доплатой 65 тыс. рублей. Изменения Outlander Black Edition на базе версий 2.0 Invite 4WD и 2.0 Intense+ 4WD (базовая стоимость – 2 млн 002 тыс. руб. и 2 млн 131 тыс. руб.) коснулись экстерьера и интерьера автомобиля.

Полный список официальных дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».