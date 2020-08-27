«Автотор» готовится к запуску производства Hyundai HD 78 с газомоторной силовой установкой

Калининградский завод «Автотор» приступает к производству коммерческих автомобилей Hyundai HD78 с газомоторной силовой установкой. Планируется, что первые грузовики сойдут с конвейера уже в октябре 2020 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Проект по созданию газомоторных модификаций автомобилей Hyundai разрабатывается совместно компаниями «Автотор», «Хендэ Трак энд Бас Рус» и «РариТЭК» (г. Набережные Челны, Татарстан). Участниками проекта было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве, предусматривающее совместные действия по разработке, реализации и продвижению на российском рынке газомоторной техники на базе коммерческих автомобилей Hyundai и их сервисного обслуживания. В настоящий момент автомобиль прошел все сертификационные испытания и готов к серийному производству.

На производственной площадке «Автотор» ведется монтаж линии сборки газобаллонного оборудования, установка газозаправочной станции. Комплектующие для производства газомоторной версии автомобиля Hyundai HD78 поставляются компанией «РариТЭК». Со стороны «Автотора» активное участие в проекте принимает недавно созданный Инжиниринговый центр.

Коммерческие автомобили Hyundai выпускаются на заводе «Автотор» по полному циклу производства со сваркой и окраской кабин. Для этого был подготовлен новый цех сварки, проведена коренная модернизация линии окраски. Непосредственно на заводе «Автотор» коммерческие автомобили оснащаются широкой гаммой универсальных и специализированных надстроек – для этого на предприятии создана отдельная конвейерная линия по производству и монтажу надстроек.

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