ТОП-10 отечественных автомобилей с пробегом за 7 месяцев 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по июль 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей российских марок составил 706,3 тысяч автомобилей, что на 13,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Первенство на этом рынке принадлежит модели LADA 2114 – за семь месяцев россияне приобрели 64,7 тыс. таких автомобилей с пробегом (-16,0%). Второй стала LADA 2107 с результатом 53,4 тыс. перепроданных экземпляров (-20,3%), а замкнула тройку лидеров LADA 2170 Priora в кузове «седан» (49,9 тыс. шт.; -15,4%). Также в первую пятерку вошли 3-дверный внедорожник LADA 4x4 (47,4 тыс. шт.; -7,4%) и седан LADA 2110 (43,3 тыс. шт.; -21,1%).

В ТОП-10 рынка отечественных автомобилей с пробегом в России по итогам 7 месяцев 2020 года также попали: LADA 2190 Granta (42,8 тыс. шт.; -5,7%), LADA 2112 (35,5 тыс. шт.; -17,6%), LADA 2115 (35,1 тыс. шт.; -17,2%), LADA 2172 Priora в кузове «хэтчбек» (26,2 тыс. шт.; -12,4%) и LADA 2109 (21,7 тыс. шт.; -25,7%).

Ранее эксперты агентства составили ТОП-10 иномарок с пробегом, его можно посмотреть здесь>>>

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