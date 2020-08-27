Авторынок Украины в июле вырос на 11%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил почти 9,2 тыс. единиц, что на 11,1% выше результата годичной давности.

Лидерство среди марок на этом рынке принадлежит французской Renault, показатель которой в прошлом месяце достиг 1,5 тыс. единиц, что на 19% больше, чем в июле 2019-го. Вторую строчку рейтинга занимает японская Toyota, реализация которой увеличилась на 12% до 1,2 тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, на долю этих двух марок приходится более 30% всего местного рынка. На третьем месте располагается французский Peugeot с результатом 520 проданных машин, что в 2,5 раза больше, чем год назад. Замыкают пятерку самых популярных брендов на Украине по итогам июля Hyundai (472 шт.; -2%) и Skoda (443 шт.; -33%).

Эксперты отмечают, что в десятке лидеров украинского рынка более половины (6 из 10) в прошлом месяце продемонстрировали рост, при этом cамый большой - отмечен у Peugeot (+146%). Самое глубокое падение - у Skoda (-33%). Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Самой популярной моделью украинского авторынка в прошлом месяце стал Renault Sandero, объем реализации которого вырос на 88% до 569 экземпляров. На втором месте - Renault Duster c результатом 457 единиц (+15%). Toyota RAV4 (393 шт.; +55%) - занял третье место. Далее следуют Renault Logan (359 шт.; +7%) и Hyundai Tucson, реализовавший в июле 289 автомобилей (+37%).

Всего с начала года в Украине было реализовано почти 46,9 тыс. новых автомобилей, что на 2% меньше, чем в январе-июле 2019 года.

Это была статистика по украинскому рынку, но такие автомобили продаются и в России. Найти их можно в том числе и в салонах проверенных дилеров.