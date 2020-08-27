Mercedes-Benz отзывает в России автомобили четырех моделей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 36 автомобилей Mercedes-Benz C-, E-, S-GLC и CLS, реализованных в 2019-2020 годах. Причиной отзыва является возможность некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будут проверены и, при необходимости, откорректированы болтовые соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее в этом месяце компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 333 автомобилей Mercedes-Benz C-Класс, E-Класс, GLC, AMG GT (4-дверное купе) и EQC, реализованных в 2020 году. Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации замка спинки заднего левого сиденья. На всех автомобилях должен быть заменен фиксатор спинки заднего сиденья слева.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 16246 легковых автомобилей и внедорожников, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Mercedes-Benz, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».