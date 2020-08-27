Skoda рассказала о своем новом кроссовере Enyaq

Компания Skoda опубликовала новые тизерные изображения кроссовера Enyaq, который станет первым полностью электрическим SUV чешской марки. Официальная премьера новинка состоится 1 сентября в Праге, а продажи стартуют в следующем году. Появится ли машина на российском рынке, пока неизвестно, пишет портал Autonews.ru.

На скетчах показа оптика Skoda Enyaq, которая будет выполнена в стиле Scala и Kamiq. Как рассказали в чешской компании, при разработке фар и фонарей будущей модели дизайнеры Skoda вновь вдохновлялись богемским хрусталем. Машина получит узкие фары с кристаллами светодиодов и фонари с трехмерным узором.

Судя по ранее опубликованным изображениям. Enyaq получит «закрытую» радиаторную решетку, короткие свесы, узкие головные фары и небольшие воздухозаборники в переднем бампере для охлаждения тормозных механизмов. В салоне машины установят цифровую приборную панель, двухспицевое рулевое колесо и 13-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

В основу Skoda Enyaq ляжет модульная архитектура MEB, разработанная Volkswagen специально для электрических автомобилей нового поколения. Автомобиль разделит основные узлы и агрегаты с купе-кроссовером Volkswagen ID.4. Enyaq будет предлагаться с задним и полным приводом. В компании подтвердили, что топовая версия Enyaq сможет проехать без подзарядки около 500 км.

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