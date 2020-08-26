Range Rover Evoque получил новые спецсерии

Компактный внедорожник Range Rover Evoque получил новые специальные серии Autobiography и Lafayette, начиная с 2021 модельного года.

Как сообщает пресс-служба британской мари, в основе Autobiography комплектация HSE со спецификацией R-Dynamic, дополненной такими элементами как бамперы, боковины кузова и нижние панели с отделкой Black Pack. Кроме того, автомобиль получил полированные медные поверхности и впервые примененные медные надписи Range Rover, а также 21-дюймовые легкосплавные диски Gloss Light Silver с контрастной отделкой Diamond Turned. Внешний вид Range Rover Evoque из специальной серии также отличают эмблема Autobiography и мощные интеллектуальные светодиодные фары Matrix LED.

Среди отличий интерьера – стеганая кожаная обивка Windsor и отделка Grey Ash, панорамная крыша Fixed Panoramic Roof. Комфорт водителя и пассажиров повышены за счет нового рулевого колеса с электроприводом и подогревом, передних сидений с электроприводной регулировкой в 14 направлениях, подогревом, охлаждением и функцией памяти для водителя, а также подогрева задних сидений. Range Rover Evoque Autobiography оснащается бензиновым двигателем 250 л.с. в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом.

В 2020 году также доступна серия Range Rover Evoque Lafayette, которая отличается контрастирующей с кузовом крышей цвета Nolita Grey. Серия Lafayette названа именем улицы Лафайет, расположенной на севере Маленькой Италии (North of Little Italy – NoLiTa) в Нью-Йорке, и предлагается с тремя вариантами окраса кузова: Yulong White, Seoul Pearl Silver и Carpathian Grey.

Специальная серия Range Rover Evoque, в основе которой комплектация S, доступна с 20-дюймовыми дисками Gloss Dark Grey с пятью сдвоенными спицами и контрастной отделкой Diamond Turned, панорамной крышей, премиальным набором напольных ковриков, подсветкой дверных порогов и светодиодными фарами премиум-класса с индикаторами указателей поворота.

На серии Lafayette представлены новейшие технологии Land Rover, в том числе зеркало заднего вида ClearSight Rear View, которое может работать в режиме дисплея, позволяющего водителю видеть, что происходит позади автомобиля, даже если обзор затрудняют пассажиры второго ряда или багаж.

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