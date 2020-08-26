Jeep показал новые изображения возрожденного внедорожника Grand Wagoneer

Компания Jeep продолжает публиковать тизеры новых внедорожников, для которых возродят названия Wagoneer и Grand Wagoneer. Премьера автомобилей состоится 3 сентября 2020 года, а cерийное производство стартует во втором квартале 2021 года, сообщает портал Autonews.ru.

Jeep Grand Wagoneer, который расположится на ступеньку выше модели Grand Cherokee, станет самым роскошным автомобилем в линейке американской марки. Модель поборется за покупателей с Cadillac Escalade и Lincoln Navigator.

Внедорожник получит массивную радиаторную решетку с семью секциями, отделанную хромом, а также просвечивающуюся надпить с названием модели на переднем краю капота. Как ожидается, в салоне появится большой 12-дюймовый сенсорный дисплей без рамки и виртуальная приборная панель. В отделке интерьера используют детали из натурального дерева и алюминия.

По предварительным данным, в моторную гамму войдет 3,6-литровый агрегат V6 и 5,7-литровый мотор V8, которые будут работать вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Не исключено, что у модели также появится модификация с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от электросети.

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