«Волгабас» поставит транспортной компании «Питеравто» 160 автобусов

Владимирский завод «Волгабас» до конца ноября поставит петербургской транспортной компании «Питеравто» 161 низкопольный автобус, использующий в качестве топлива компримированный природный газ. Среди них новый сочлененный газомоторный автобус, способный взять на борт до 182 пассажиров, сообщает пресс-служба предприятия. Автобусы оснастят системами пожаротушения, видеокамерами, электронными маршрутоуказателями и датчиками подсчета пассажиров. На входе установят валидаторы для безналичной оплаты проезда.

Как отмечается, этот контракт стал одним из самых крупных в истории автобусного холдинга. Параллельно завод «Бакулин Моторс Групп» во Владимирской области продолжает исполнение экспортного контракта на поставку высокотехнологичных кузовных комплектов из нержавеющей стали для европейских заказчиков.

Автобусный завод «Волгабас-Владимир» во Владимирской области начал работу в декабре 2017 года. Объем инвестиций в проект на первом этапе составил 3,5 млрд рублей. Общие производственные мощности холдинга «Бакулин Моторс Групп» (ранее – ГК «Volgabus») в Волгоградской и Владимирской областях позволяют выпускать до 3 тыс. автобусов в год. Компания производит дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения. Холдинг «Бакулин Моторс Групп» имеет представительства и дилерские центры в 20 регионах РФ.

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