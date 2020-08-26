Volkswagen запускает серийное производство модели ID.4

Компания Volkswagen начинает на заводе в Цвиккау серийное производство первого электрического SUV марки – ID.4, мировая премьера которого состоится в конце сентября. Выпуская ID.4, Volkswagen подтверждает амбициозные планы стать лидером рынка электрической мобильности. С этой целью в период до 2024 года концерн планирует инвестировать около 33 млрд евро, из которых 11 млрд евро предназначены для марки Volkswagen. В 2025 году объем производства электромобилей Volkswagen должен достичь 1,5 млн единиц, сообщает пресс-служба немецкой марки.

«Volkswagen добавляет электромобиль в свою линейку класса компактных SUV, самого быстрорастущего сегмента мирового рынка, – отмечает генеральный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер. – Это уже вторая модель после ID.3, созданная на основе модульной платформы электрического привода (MEB). В перспективе автомобиль будет производиться и продаваться в Европе, Китае, а затем и в США. Таким образом мы масштабируем платформу MEB на мировом уровне и закладываем экономическую основу успеха нашего семейства ID.».

Производственная площадка в Цвиккау играет ключевую роль в системном переходе марки к электрической мобильности: впервые крупный завод по сборке автомобилей полностью переводится на производство электромобилей, а объем инвестиций составляет около 1,2 млрд евро. По плану все работы по переоборудованию предприятия должны быть завершены в текущем году. В 2021 году, за первый полный год производства электромобилей, с конвейера в Цвиккау сойдут около 300 тыс. автомобилей на основе модульной платформы электрического привода (MEB). Таким образом, эта площадка станет крупнейшим и самым производительным заводом электромобилей в Европе, а также она положит начало трансформации глобальной производственной сети Volkswagen. Подготовка к серийному выпуску электрических SUV в других странах мира идет полным ходом. Например, на заводе Антинг в Китае производство ID.4 уже началось, а на заводе в Чаттануге, США, модели ID.4 начнут сходить с конвейера в 2022 году.

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