Hyundai представила тизеры новых кроссоверов Kona и Kona N Line

Компания Hyundai Motor опубликовала первые изображения новых кроссоверов Kona и Kona N Line.

Новая модель Kona получила более широкую акулоподобную переднюю часть, придающую автомобилю обтекаемую форму, сообщает пресс-служба корейской марки. Внешний вид автомобиля также отличают усовершенствованные дневные ходовые огни (DRL), декоративная защита картера и оригинальный бампер.

Новая спортивная версия кроссовера Kona N Line отличается более аэродинамичным дизайном с более агрессивным передним бампером с низкорасположенным воздухозаборником, подчеркнутым тонкими изгибами боковых заглушек.

Напомним, ранее компания Hyundai представила новую модификацию модели Hyundai Elantra – N Line. Версия N Line отличается оригинальными элементами дизайна, присущими суббренду N, а также усовершенствованными настройками трансмиссии и шасси. Hyundai Elantra N Line оснащается бензиновым турбодвигателем 1.6 GDI, который развивает 201 л.с. и 264 Нм крутящего момента, в сочетании с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (DCT).

Вслед за запуском новинки Elantra N Line, до конца 2020 года Hyundai планирует расширить модельную линейку N Line, представив автомобиль Sonata N Line с 2,5-литровым турбодвигателем GDI.

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