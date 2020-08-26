УАЗ «Профи» получит версию повышенной грузоподъемности

Ульяновский автозавод в ближайшее время должен начать опытно-промышленную сборку новой версии «Профи». Как пишет «Российская газета», коммерческий грузовичок получит двухскатную ошиновку (как у «ГАЗели») и новый задний мост. По предварительной информации, УАЗ «Профи» также получит усиленную раму и подвеску. Грузоподъемность «тяжелого» «Профи» приблизится к двум тоннам. Новинку стоит ждать в конце текущего года.

Напомним, УАЗ «Профи» вышел на российский рынок в октябре 2017 года. На данный момент предлагается множество модификаций автомобиля: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет.

Кроме того, для УАЗ «Профи» доступны различные варианты надстроек – промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор. УАЗ «Профи» оснащается 149-сильным мотором ЗМЗ-Про, который работает в сочетании с 5-стуенчатой механической коробкой передач.

В качестве дополнительного оснащения предлагаются газобаллонное оборудование, полный привод и блокировка дифференциала заднего моста. Стоимость УАЗ «Профи» составляет от 891,9 тыс. рублей до 1 млн 212 тыс. 900 рублей.

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