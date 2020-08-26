УАЗ «Профи» получит версию повышенной грузоподъемности

Ульяновский автозавод в ближайшее время должен начать опытно-промышленную сборку новой версии «Профи». Как пишет «Российская газета», коммерческий грузовичок получит двухскатную ошиновку (как у «ГАЗели») и новый задний мост. По предварительной информации, УАЗ «Профи» также получит усиленную раму и подвеску. Грузоподъемность «тяжелого» «Профи» приблизится к двум тоннам. Новинку стоит ждать в конце текущего года.
Напомним, УАЗ «Профи» вышел на российский рынок в октябре 2017 года. На данный момент предлагается множество модификаций автомобиля: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет.
Кроме того, для УАЗ «Профи» доступны различные варианты надстроек – промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор. УАЗ «Профи» оснащается 149-сильным мотором ЗМЗ-Про, который работает в сочетании с 5-стуенчатой механической коробкой передач.
В качестве дополнительного оснащения предлагаются газобаллонное оборудование, полный привод и блокировка дифференциала заднего моста. Стоимость УАЗ «Профи» составляет от 891,9 тыс. рублей до 1 млн 212 тыс. 900 рублей.
Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».
Вот это сюрприз от УАЗа. Попытка потеснить Газель с рынка грузоперевозок похоже может увенчаться успехом. По крайней мере могут приличный процент перетащить к себе. Тем более, что заявленные характеристики это позволяют.
Юрий