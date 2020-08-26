ГК «Евросиб» стала дилером Peugeot и Citroen в Санкт-Петербурге

ГК «Евросиб» стала дилером марок Peugeot и Citroen в Санкт-Петербурге, начав продажи французских марок в автоцентре на Пулковском шоссе. Ранее «Евросиб» продавал там Jaguar Land Rover, однако весной компания отказалась от франшизы, оставив за собой только один автоцентр премиальной марки на Обводном канале, пишет портал «Новый проспект».

ГК «Евросиб» подконтрольна миллиардеру Дмитрию Никитину. В портфеле брендов компании – BMW, Land Rover, Jaguar, Volvo, Mazda, MINI, мотоциклы BMW Motorrad, а также Opel и теперь Peugeot и Citroen. По данным «Auto-Dealer-СПб», по итогам 2019 года компания продала 3956 новых машин, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. Ее доля на авторынке города составляет 2,6%.

В настоящее время в Петербурге работают шесть дилерских центров Peugeot, два из которых у ГК «Авто Премиум», по одному у автохолдинга «Аларм Моторс», компании «Форсаж», компании Axis и у «Евросиба».

Участники рынка констатируют, что для такого маленького пирога как рынок продаж Peugeot и Citroen, в Петербурге слишком много едоков. «Думаю, следует ожидать, что кто-нибудь из текущих дилеров в скором времени закроется. У Peugeot и Citroёn недостаточно высокие продажи для того, чтобы поддерживать благополучие такого количества дилеров», – говорит генеральный директор холдинга «Аларм Моторс» Роман Слуцкий.

«Скорее всего, «Евросиб» пополнил свой портфель ради имиджевой составляющей и в надежде на то, что когда-нибудь ситуация изменится. На других дилерах появление нового игрока никак не отразится: ну, будут они продавать на 3-5 машин меньше в месяц – это не то, что принципиально повлияет на доходность. Ситуация на рынке такова, что хоть 10 центров открой, продажи от этого не вырастут», – говорит совладелец ГК «Авто Премиум» Алексей Николаев.

Полный список дилеров Peugeot и Citroen (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».