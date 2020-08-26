Российский авторынок в июле поднялся на четвертое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в июле показал рост, поднялся на четвертое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в июле стала Германия, где было продано 314938 машин (-5,4%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это наименьшее падение продаж с начала года. При этом заказы на новые автомобили в прошлом месяце увеличились на 7%, что свидетельствует о наличии отложенного спроса, сформировавшегося в период карантинных ограничений.

Второе место заняла Франция с показателем 178982 проданных автомобиля (+3,9%). Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. Третий результат среди европейских авторынков показала Великобритания – 174887 реализованных машин (+11,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат зафиксирован впервые с начала года, при этом июль стал первым полным месяцем, когда после карантина открылись все дилерские центры.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертое место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 164,5 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия, чьи дилеры реализовали 136455 автомобилей (-11%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), темпы падения продаж продолжают замедляться, однако оно все еще измеряется двузначной величиной.

Добавим также, что авторынок Испании в июле увеличился на 1,1%% и составил 117929 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат обусловлен запуском программы обновления автопарка, которая была разработана испанским правительством и предполагает выплату субсидий покупателям новых машин.

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