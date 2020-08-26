В Казани начал работу китайский агрегатор такси Didi

В 2018-2019 гг. депутаты ГосДумы активно спорили на тему, допускать ли на рынок такси иностранных агрегаторов или поставить им заслон законодательно. Противники выдачи таких разрешений на ведение этого бизнеса называли возможность выведения денег из страны с помощью различных финансовых схем, однако сторонники напоминали о здоровой конкуренции и создании благоприятного инвестиционного климата. Искусственное сужение рынка незамедлительно приведет к росту цен, решили депутаты, и заслон агрегаторам не поставили. Сегодня на российском рынке активно проявляют себя представители разных стран. Вчера в Казани заработало китайское такси Didi.

Полгода назад компания Didi Chuxing зарегистрировала юрлицо в России — ООО «Диди Мобилити Рус», в июле она запустила мобильное приложение под названием «DiDi Водитель», объявила набор водителей (Водителям предлагается две формы партнерства - можно подключиться к таксопарку и начать зарабатывать в качестве водителя, а можно зарегистрировать ИП, получить статус партнера платить агрегатору комиссию) и 25 августа был дан официальный старт проекту.

Традиционно компания начала с демпинга цен, заявив о минимальной комиссии в 5%. На одном из сайтов в качестве агрессивной рекламы нового участника рынка тут же появилась табличка, дающая сравнение с условиями работы ведущих участников этого рынка (Яндекс Такси, Ситимобил и др.). Казань стала первым старт-апом, в планах, как уже стало известно - Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород.

Новый агрегатор обещает принести на наш рынок новые технологии и удобные сервисы. Известно, что DiDi - глобальная технологическая платформа, имеющая миллионы пользователей по всему миру - в Европе, Азии, Латинской Америке и Австралии. Из глобальных сервисов, которые DiDi развивает, сегодня уже не только пассажирские перевозки класса такси (Экспресс, Премиум и Люкс), но и автобусное сообщение, служба персональных водителей, решения для корпоративных клиентов, прокат велосипедов и автомобилей, а также доставка еды. Пока в России запустили только такси.

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На фото: офис для водителей в Казани