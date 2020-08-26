Стали известны первые подробности о новом Volkswagen Passat

Стали известны первые подробности о Volkswagen Passat следующей, девятой по счету генерации. Ожидается, что продажи новинки начнутся примерно через три года, пишет портал «Колеса.ру».

Ожидается, что в следующем поколении Volkswagen Passat разделит платформу и основные узлы с Skoda Superb. По предварительной информации, у него будет иной тип кузова – «девятый» Passat из седана превратят в лифтбек. Кроме того, в линейке останутся универсал и так называемый «приподнятый» вариант – Alltrack. Предполагается, что внутренней конкуренции с Arteon не будет, так как они окажутся отличными по стилю и будут предназначены для разной аудитории.

Кроме того, у нового «Пассата» в моторной гамме будут не только традиционные бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания, а также гибридные установки – ожидается появление полностью электрической версии Volkswagen Passat B9. Ожидается, что такой вариант опять же не будет ставить «палки в колеса» будущему электрокару, который впоследствии создадут по мотивам концепта ID Vizzion, так у «Пассата» будет заметно более консервативный дизайн.

По предварительной информации, Passat следующей генерации получит премиальную отделку и набор опций. Вероятно, соответствующим образом вырастет и ценник (данные о стоимости новинки появятся позже). В итоге новинка сможет бороться за клиентов с Mercedes-Benz C-Class и BMW 3 series.

Отметим, сейчас на китайском и американском рынках предлагаются другие версии Volkswagen Passat (в основе «американца» платформа PQ46): не те, которые можно купить в Европе и России (базируется на «тележке» MQB). Однако девятое поколение модели обещает стать глобальным. Кстати, это значит, что Volkswagen Passat останется в том числе и в Великобритании: ранее предполагалось, что модель уйдет после того, как в стране введут запрет на продажу машин с ДВС и гибридными установками (предполагается, что новые правила начнут действовать в 2030 году).

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