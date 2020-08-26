Jaguar готовит конкурента Tesla Model 3

Появились новые подробности об электрификации модельного ряда Jaguar. Следом за электрической версией XJ на рынке появится еще один электрокар, который призван составить конкуренцию Tesla Model 3. По данным издания AutoExpress, новинка будет представлять собой нечто среднее между седаном и кроссовером и вытеснит из линейки модель XE.

Новый руководитель Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре намерен превратить британскую марку в конкурента Tesla и Polestar. В арсенале Jaguar уже имеется электрический кроссовер I-Pace, который пользуется популярностью на рынке, а также подтвержден новый Jaguar XJ, который со сменой поколения переведут на электричество, – его премьера состоится осенью 2021 года. Третьим электрокаром в модельном ряду станет большой кроссовер J-Pace, пишет портал Motor.ru.

Боллоре же планирует ускорить электрификацию и выпустить модель, которая смогла бы конкурировать с Tesla Model 3. Это будет нечто среднее между кроссовером и седаном, близкое по характеристикам к Model 3, но превосходящее ее по уровню премиальности.

Весной этого года стало известно, что Jaguar Land Rover вложит 1 млрд фунтов стерлингов (1,1 млрд евро) в переоборудование заводов в Касл Бромвиче и Солихалле под выпуск электромобилей. В течение двух лет там организуют производство электроседана Jaguar XJ, полноразмерного кроссовера J-Pace и вседорожника под суббрендом Road Rover.

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