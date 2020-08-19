Hyundai выпустит полноразмерный минивэн

Компания Hyundai готовится представить принципиально новую для себя модель - полноразмерный минивэн под названием Custo (видимо, в честь путешественника Жака Ива Кусто). Новинку покажут в конце текущего года на международном автосалоне в Пекине, однако ее фотографии без какой-либо маскировочной пленки уже попали в свободный доступ, пишет "Российская газета".

Длина машины составляет около пяти метров, она получила экстерьер в последней итерации фирменного стиля Hyundai - со сложной пластикой боковин, двухъярусными светодиодными фарами (с вынесенными в бампер блоками ближнего и дальнего света), а также T-образной композицией "решетка радиатора-фары".

Custo имеет двухобъемный кузов с ярко-выраженной носовой частью и сдвижные задние двери. Машина будет предлагаться с трехрядной компоновкой салона на 6 или 7 мест. Целевым рынком для грядущей новинки станет Китай, там же наладят ее выпуск. Прочие подробности о Hyundai Custo пока недоступны.

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