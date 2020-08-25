Китайский авторынок в июле продолжил рост

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля увеличился на 8,5% и составили 1 млн 665 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная динамика наблюдается третий месяц подряд. При этом в июле зафиксирован наибольший рост за последние два с лишним года, чему отчасти способствовали опасения второй волны коронавируса со стороны потребителей. Между тем, запасы машин у дилеров в прошлом месяце продолжили увеличиваться, в связи с чем стоит ожидать от дилеров дальнейших скидочных акций.

По итогам семи месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 18,4% до 9 млн 533 тыс. машин. Согласно прогнозу CAAM, по итогам всего 2020 года продажи автомобилей в Китае снизятся порядка на 10% по сравнению с прошлым годом, когда в стране было реализовано 21 млн 444 тыс. машин (-9,6%).

Тем не менее, в CAAM не ожидают, что правительство страны предпримет активные меры для стимулирования отрасли во втором полугодии, учитывая, что китайский авторынок продолжает восстанавливаться после пандемии и демонстрирует большую стабильность по сравнению с другими отраслями.