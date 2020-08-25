Более 90 тысяч автомобилей Datsun попали под отзыв в России

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявила об отзыве 93373 автомобиля Datsun on-DO и mi-DO, изготовленных с 10 июня 2014-го по 3 апреля 2018 года. Причина отзыва: было выявлено, что нитрат аммония, содержащийся в непросушенном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности бездымного типа, портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры. Это может при некоторых условиях эксплуатации привести к ненормальному срабатыванию подушек безопасности водителя и пассажира, сообщает пресс-служба Росстандарта. В этом случае при аварии подушка может сработать с такой силой, что корпус подушки может разрушиться с выбросом в салон металлических фрагментов. Не исключено, что в таком случае металлические осколки могут причинить водителю или пассажиру автомобиля серьезные травмы. На всех автомобилях будет произведена проверка и, при необходимости, замена рулевого колеса, подушки безопасности водителя, подушки безопасности пассажира (если автомобиль оснащен ей). Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, бренд Datsun появился на российском рынке в сентябре 2014 года. Первой моделью марки стал седан Datsun on-DO, а в марте 2015-го к нему присоединился хэтчбек Datsun mi-DO. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с., который сочетается как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией. Безусловным бестселлером Datsun является седан on-DO, чья доля достигает 80% от общего объема продаж марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках новой стратегии, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда Nissan на российском рынке, принято решение о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти в декабре 2020 года. Поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года, а розничные продажи продлятся до момента реализации дилером последнего автомобиля со склада. Как отмечается, компания продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для более чем 130 тыс. владельцев Datsun через сеть авторизованных дилерских центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений.

Полный список дилеров Datsun и Nissan (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».