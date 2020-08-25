Какие автомобили покупают на Северном Кавказе

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2020 года в регионах Северного Кавказа реализовано 22,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 18% меньше результата годичной давности.

Наиболее распространенной моделью среди жителей СКФО стала отечественная LADA Granta: в январе-июле она разошлась здесь тиражом почти в 3,9 тыс. единиц, что на 21% меньше, чем в прошлом году. На второй позиции еще одна LADA - LADA Vesta, ее приобрели в количестве 3, 2 тыс. шт. (-26%). Отметим, что в ТОП-10 самых популярных автомобилей на Кавказе находится четыре модели LADA, эту марку кавказцы традиционно предпочитают многим другим.

На третьем месте в модельном рейтинге жителей этого федерального округа находится «кореянка» KIA Rio, реализованная в количестве 1,9 тыс. шт. (-5%). За нею следуют Toyota Camry (1,4 тыс. шт.; -43%) и Hyundai Solaris (1,3 тыс. шт.; - 16%). В десятку лидеров ходят также: Hyundai Creta (910 шт.; +13%), LADA 4x4 (722 шт.; -6%), Volkswagen Polo (717 шт.; -10%), LADA Largus (589 шт.; - 24%) и Toyota RAV4 (395 шт.; +65%).

Отметим, что июль на северо-кавказском авторынке завершился положительной динамикой (+8,2%). Более 4,6 тыс. новых легковых автомобилей обрели своих хозяев. В тройке самых популярных моделей - все те же: LADA Granta, LADA Vesta, KIA Rio.

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