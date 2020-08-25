Новая Skoda Octavia будет представлена в России в сентябре

Российская премьера лифтбека Skoda Octavia четвертого поколения состоится в сентябре. Новинка марки будет выпускаться на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба чешской марки. В моторную гамму нового лифтбека войдут атмосферный двигатель 1,6 MPI и два турбированных – 1,4 TSI и 2,0 TSI.

Новая Octavia, получившая измененный дизайн экстерьера и увеличенные габариты, опционально оснащается полностью светодиодными матричными фарами, которые ранее были доступны только для модели Superb. Что касается обновлений в интерьере, модель отличается новой линейкой рулевых колес, которая включает в себя двухспицевое исполнение. Кроме того, теперь у Octavia новая передняя панель, напоминающая по форме силуэты капота и фирменной решетки радиатора бренда.

В оснащение автомобиля вошли функция кругового обзора Area View, система мониторинга слепых зон Side Assist и предиктивный круиз-контроль. Впервые на Octavia четвертого поколения будет доступна в качестве опции система бесключевого доступа Kessy с датчиками на всех дверях, которая позволяет открывать любую из четырех дверей автомобиля первой.

Напомним, новая Skoda Octavia, в основу которой легла модернизированная платформа MQB, стала длиннее на 1,9 см, а ширина увеличилась на 1,5 см. Колесная база машины составляет 2686 мм. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления у лифтбека был снижен до 0,24. Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров – расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2020 года Skoda Octavia стала бестселлером марки на российском рынке – на ней остановили свой выбор 12506 покупателей (-6%).

Какие еще обновления можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».