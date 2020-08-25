Toyota представила в Индии новый бюджетный кроссовер

Компания Toyota представила компактный бюджетный кроссовер Urban Cruiser для развивающихся стран. Новинка представляет собой перелицованный Suzuki Vitara Brezza с расширенным набором опций.

Как пишет портал Motor.ru, дизайнеры Toyota постарались переосмыслить экстерьер Suzuki Vitara Brezza таким образом, чтобы кроссовер органично вписался в линейку, но оказался по максимуму унифицирован с донором. В итоге поменялись только передний бампер, радиаторная решетка и логотипы. Зато с некоторых ракурсов Urban Cruiser стал похож на уменьшенный внедорожник Fortuner.

Иной обвес не повлиял на габариты: длина Toyota Urban Cruiser не превышает 4 метров. В салоне изменились только отделочные материалы и лейбл на руле – в остальном кроссоверы японских марок идентичны. Зато компактный кроссовер под брендом Toyota оснащен богаче: штатно есть две подушки безопасности, задние парктроники, полностью светодиодная оптика, мультимедиасистема с 7-дюймовым тачскрином и климат-контроль.

Интерьер Urban Cruiser может быть оформлен в коричневых тонах, тогда как для Vitara Brezza можно комбинировать только серый и черный. Вдобавок Toyota предлагает на свой кроссовер большую гарантию – 3 года или 100 тыс. км пробеа, тогда как для Suzuki Vitara Brezza гарантийные обязательства действуют 2 года или 40 тыс. км.

Отличия по технической начинке отсутствуют: и Urban Cruiser, и Vitara Brezza предлагаются с безальтернативным бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 105 л.с. и крутящим моментом 138 Нм. Силовой агрегат сочетается с 5-скоростной механической коробкой передач или 4-ступенчатым «автоматом», причем «двухпедальные» версии дополнены 48-вольтовым стартер-генератором. Привод – на передние колеса, клиренс – 198 мм.

Выпускать Toyota Urban Cruiser будут на заводе Maruti Suzuki в Индии по соседству с Vitara Brezza. Предзаказ на новинку уже можно оформить, заплатив 11 тысяч рупий (11 тыс. рублей). Полный прайс-лист опубликуют уже на этой неделе, но известно, что благодаря расширенному набору опций Urban Cruiser будет чуть дороже Vitara Brezza, цены на который стартуют с 734 тыс. рупий (733 тыс. рублей).

Предполагается, что стартовая цена Urban Cruiser совпадет с ценой Vitara Brezza в «средних» комплектациях, то есть кроссовер Toyota обойдется в 850-900 тыс. рупий. Это значит, что новинка Toyota окажется как минимум на 10% дешевле Hyundai Creta, который в Индии стоит от 1 млн рупий. Вслед за Индией «бюджетник» Toyota будут продавать в Африке.

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