Продажи новых люксовых автомобилей в июле выросли на 9%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в июле 2020 года составил 118 единиц. Это на 9,3% больше, чем год назад. Отметим, что рост в данном сегменте немного выше, чем по рынку новых легковых автомобилей в целом (+8,5%).

При этом такие марки, как Rolls-Royce и Bently - показали рост (+64,7% и +12% соответственно), на четверть прибавил в объемах рынка Mercedes-Benz Maybach S-Class, однако другие бренды ушли «в минус»: Ferrari (-50%), Lamborghini (-31,6%), Maserati (-25%). В прошлом месяце не было реализовано ни одного Aston Martin.

Mercedes-Benz Maybach S-Class, который был куплен в количестве 40 единиц, остается самой популярной моделью в сегменте Luxury. По итогам июля на ее долю пришлось более трети данного рынка. В тройку лидеров попали также Bently Continental GT (15 шт.) и Rolls-Royce Culinan (15 шт.).

Более половины новых люксовых машин приобрели жители Москвы (60 единиц). Еще 17 таких роскошных автомобилей получили прописку в Санкт-Петербурге, 10 - встали на учет в Московской области. Из нестоличных регионов в любви к дорогим автомобилям отличился Краснодарский край: здесь было приобретено 7 таких транспортных средств. По 2 - встали на учет в Приморской крае, Ленинградской и Свердловской областях, по 1 - пополнили парки еще 18 субъектов РФ.

По итогам 7 месяцев 2020 года рынок новых люксовых автомобилей демонстрирует отрицательную динамику. За январь-июль россияне приобрели 650 роскошных машин, что на 16% ниже показателей 2019 года.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.