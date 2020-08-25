Онлайн-конференция «Автосервис – 2020» начала свою работу | АВТОСТАТ

Онлайн-конференция «Автосервис – 2020» начала свою работу

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Онлайн-конференция «Автосервис – 2020» начинает свою работу

Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России
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Сегодня, 25 августа 2020 года, начала свою работу онлайн-конференция «Автосервис – 2020. Сервис, запчасти, оборудование». Организатором ее выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с ITEMF Expo, а стратегическим партнером мероприятия стала компания Avito Авто.

Что обсудят и о чем расскажут участники конференции - дилеры, владельцы независимых СТО, крупнейших холдингов по продаже и обслуживанию автомобилей, представители учебных центров и IT-компаний, которые разрабатывают программы обучения и аттестации техперсонала СТО? Актуальные проблемы и перспективы развития этого важнейшего сегмента автобизнеса страны. В програме форума:

- аналитика рынка автосервиса на текущий момент: объем, структура, динамика, тенденции;

- Союз автосервисов: внесение изменений в техрегламент и работа с автопроизводителями;

- дистанционное обучение технических специалистов с минимальными затратами;

- льготные режимы налогообложения СТО;

- независимые СТО и изменение каналов продаж запчастей.

«На закуску» представители крупнейших холдингов России - ГК «Рольф» и «АвтоСпецЦентр», победители премии «Автодилер года - 2020» - поделятся лучшими практиками послепродажного обслуживания автомобилей.

Вам интересны тренды и тенденции рынка автосервиса? Вы хотите узнать мнения лучших экспертов в этой области и получить от них практические советы для развития вашего бизнеса? Тогда добро пожаловать на конференцию «Автосервис - 2020». Участие в ней бесплатное, а зарегистрироваться можно по ссылке

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили автосервис конференции оригинальные запчасти

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