Калужский завод Volkswagen возобновил работу после летних каникул | АВТОСТАТ

Калужский завод Volkswagen возобновил работу после летних каникул

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Калужский завод Volkswagen возобновил работу после летних каникул

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Калужский завод Volkswagen Group Rus вчера возобновил работу после корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 3 по 21 августа 2020 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volkswagen Group Rus, добавив, что завод работает в обычном режиме (5 дней в неделю).

Напомним, на данный момент на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тыс. автомобилей в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2020 года компания Volkswagen Group Rus начала производство и продажи в России лифтбека Skoda Rapid второго поколения, а также нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек».

Сколько стоят эти и другие новые автомобили на рынке, подскажет сайт «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство простои volkswagen

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