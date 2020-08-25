КАМАЗ передал «Почте России» партию грузовиков 10 автомобилей КАМАЗ-5325 и три тягача КАМАЗ-5490, два из которых представлены в традиционной версии с дизельным двигателем, а один – в газовом исполнении, с двигателем на компримированном природном газе, мощностью 401 л.с. В дополнение к указанным автомобилям «Почта России» получила от КАМАЗа два новых магистральных тягача КАМАЗ-54901 в тестовую эксплуатацию на полгода, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, в течение 2020-2022 гг. КАМАЗ должен поставить в адрес «Почты России» более 500 автомобилей КАМАЗ-5325, тягачей КАМАЗ-5490, другой автотехники, в том числе в газовом исполнении – на компримированном природном газе. Кроме того, в перспективах сотрудничества компаний – совместное развитие цифровых сервисов, предиктивной диагностики и системы мониторинга транспорта.

Напомним, в настоящее время КАМАЗ находится в корпоративном отпуске, который проходит на предприятии с 17 по 30 августа. Это вторая половина отпуска, предоставленного работникам предприятия в 2020 году. Производство основной продукции, приостановленное на период двухнедельного корпоративного отпуска, будет запущено 1 сентября.

В июле КАМАЗ выпустил 3484 грузовых автомобиля (+93%), а всего с начала года – 20131 машину (+21%). Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце КАМАЗ увеличил продажи в России на 14,5% до 2504 грузовиков. По итогам семи месяцев 2020 года реализация «КАМАЗов» на российском рынке составила 14242 единицы техники (-4,9%).

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