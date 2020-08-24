Hyundai Santa Fe получил спецверсию Black&Brown

Российские дилеры Hyundai начали продажи полноприводного кроссовера Hyundai Santa Fe в лимитированном исполнении Black&Brown. Новая специальная версия пятиместной модели Santa Fe доступна ограниченным тиражом в 300 автомобилей и отличается эксклюзивным дизайном экстерьера и интерьера, а также расширенным набором опций, отвечающих за комфорт и безопасность, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Кузов кроссовера Hyundai Santa Fe в новой комплектации Black&Brown с оригинальной эмблемой окрашен в черный цвет Phantom Black («Черный перламутр») и отличается глубокой тонировкой задних стекол и рядом темных хромированных деталей, включая решетку радиатора, боковые молдинги, ручки дверей, двери багажника и ряд элементов на заднем бампере. Динамичный облик новинки подчеркивается 19-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами Continental.

Интерьер Hyundai Santa Fe Black&Brown выполнен в коричневых тонах с небольшим добавлением черных деталей и отличается комбинацией натуральной и экокожи в отделке сидений, передней панели и дверей, а также потолку и стойкам, обитым замшей черного цвета. Салон получил цифровую приборную панель с цветным 7-дюймовым экраном и сенсорную навигационную систему диагональю 8 дюймов. Предусмотрена интеграция со смартфонами через интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.

Hyundai Santa Fe в новом эксклюзивном исполнении Black&Brown предлагает владельцу расширенный набор технологичных опций, в том числе светодиодные фары с автокорректором, систему камер кругового обзора, электропривод двери багажника с системой автоматического открывания, память настроек сиденья водителя и электропривод сиденья пассажира.

В набор систем безопасности вошли система мониторинга слепых зон (BCW), система обзора слепых зон (BVM), система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA), система безопасного выхода (SEA), электропривод «детского замка», датчики парковки, система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC), а также системы управления полным приводом (HTRAC) и стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM).

Кроме того, Hyundai Santa Fe Black&Brown получил остекление с дополнительной шумоизоляцией, аудиосистему премиум-класса Krell, двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания, электрорегулировку сиденья водителя в 14 направлениях, вентиляцию и подогрев сидений.

Стоимость новой спецверсии кроссовера Hyundai Santa Fe Black&Brown с бензиновым силовым агрегатом 2.4 GDI мощностью 188 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой составляет 2 млн 619 тыс. рублей. Модель с дизельным двигателем 2.2 CRDi мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией можно купить за 2 млн 779 тыс. рублей. Модификация с бензиновым двигателем 3.5 MPI мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом» доступна по цене 2 млн 839 тыс. рублей.

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