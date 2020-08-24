Более 100 внедорожников Bentley Bentayga попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 104 внедорожников Bentley Bentayga, реализованных в 2018-2020 годы. Причиной отзыва является быстроразъемная муфта топливопровода, расположенная в моторном отсеке, которая может подвергаться воздействию температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру. Под воздействием таких повышенных температур материал быстроразъемной муфты топливопровода может размягчиться, в результате чего вероятна утечка топлива. Утечка топлива создает риск возгорания, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет заменена быстроразъемная муфта топливопровода, а также, при необходимости, обновлено программное обеспечение управления вентилятором радиатора. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее в этом месяце под отзыв в России попали 19 внедорожников Bentley Bentayga, реализованных в 2018-2020 годах. Причиной отзывной кампании стало слабое крепление ремня безопасности третьего ряда сидений, которое в процессе эксплуатации может не выдержать расчетную нагрузку. Это в свою очередь, в случае ДТП, может привести к тому, что проушины ремней безопасности могут отсоединиться от кузова. На этих автомобилях должен быть заменен изначально установленный винт длиной 26 мм на новый, длина которого составляет 40 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле 2020-го компания Bentley Motors начала на заводе в Крю производство нового Bentayga. На российском рынке новинка появится в четвертом квартале 2020 года. Первым в продажу поступит Bentayga V8 – под его капотом установлен бензиновый двигатель V8 4,0 л с двойным турбонаддувом, развивающий мощность 550 л.с. и крутящий момент 770 Нм.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Bentley Bentayga (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».