Rolls-Royce посвятит особую серию кроссовера Cullinan горным вершинам России

Официальный дилер марки Rolls-Royce в России, компания «Авилон», опубликовал первые изображения особой Bespoke-серии кроссовера Cullinan. Коллекционная линейка модели, состоящая из четырех автомобилей, будет посвящена знаменитым горам России. Эксклюзивные кроссоверы будут собраны в конце 2020 года на предприятии в английском Гудвуде.

Как пишет портал Autonews.ru, дизайн машин будет вдохновлен вершинами и хребтами от Кавказа до Камчатки. Речь идет об Эльбрусе, Красной Поляне, Золотым горам на Алтае и вулкане Ключевская сопка. Экстерьеры кроссоверов выполнят в матовых оттенках с морозным эффектом, а также с использованием элементов из хрома и нержавеющей стали.

Салон каждого из автомобилей получит отделку с оригинальным контрастным оттенком. На декоративных накладках на порогах с иллюминацией выгравируют название коллекции, а также имя и высоту горной вершины, которой посвящен автомобиль: Elbrus 5642 m, Krasnaya Polyana 2500 m, Klyuchevskaya Sopka 4750 m и Golden Mountains 4506 m. На подголовниках кроссовера будут вышиты символы коллекции – заснеженные пики гор. Знаменитое «звездное небо» в потолке впервые выполнят в виде географической карты России.

Rolls-Royce Cullinan оснащен 6,75-литровым мотором V12 с двумя турбинами, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и в стандартной модификации развивает 571 л. с. и 850 Нм крутящего момента.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2020 года компания Rolls-Royce представила в России люксовый внедорожник Cullinan в новом исполнении Black Badge. Темная эстетика модели отражена в каждой детали. Фигурка «Дух экстаза» на капоте автомобиля – неизменный символ марки – предстала в темном обличье и покрыта глянцем. Монограмма «RR» на капоте и дверях потемнела, став серебристой на черном фоне. Окантовка решетки радиатора, ручка двери багажника, нижние воздухозаборники и выхлопные трубы покрыты черным хромом. Вертикальные секторы решетки радиатора cохранили глянцевый оттенок, отражая темные обрамляющие элементы. В люксовом внедорожнике впервые появились цветные тормозные суппорты, эффектно контрастирующие с глянцевой черной отделкой. Интерьер Cullinan Black Badge отличает новая отделка шпона углеволокном, поверхность которого представляет собой узор из повторяющихся геометрических форм с трехмерным эффектом. Cullinan Black Badge разработан на основе алюминиевой пространственной рамы, которая позволяет оснащать автомобиль системой полного привода и рулевым управлением с приводом на четыре колеса. Под капотом внедорожника устанавливается двигатель V12 объемом 6,75 л, который теперь обеспечивает увеличенную мощность (600 л.с.) и крутящий момент (900 НМ). Трансмиссия и ходовая часть также были изменены для улучшения динамических характеристик.

По итогам 2019 года Россия стала крупнейшим рынком Rolls-Royce Motor Cars в континентальной Европе: продажи марки в нашей стране достигли рекордных значений и впервые в истории превысили 200 автомобилей.

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