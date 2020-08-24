Внедорожник Aurus Komendant будет представлен осенью 2021 года

Предсерийный образец внедорожника Aurus Komendant будет представлен осенью 2021 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что серийное производство Komendant должно начаться в марте - апреле 2022 года. Ранее планировалось представить новинку на Московском автосалоне, который должен был пройти в конце августа этого года, однако был отменен из-за пандемии коронавируса, пишет агентство «ТАСС». По мнению министра, внедорожник Aurus Komendant станет наиболее востребованной моделью всей линейки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», ФГУП НАМИ запатентовал дизайн серийной версии внедорожника Aurus Komendant, который разрабатывался в рамках проекта «Кортеж». Модель получит решетку радиатора с вертикальными планками, фирменный значок Aurus, повторители сигналов указателей поворотов на зеркалах, светодиодную оптику и массивные воздухозаборники. Также машину оснастят квадратными патрубками выхлопной системы, спойлером и большими колесными дисками. По агрегатной части внедорожник Aurus Komendant будет полностью повторять седан Senat – 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод. Шасси имеет несколько настроек движения, включая Auto, Sport, Comfort и Allroad. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником ради снижения себестоимости составляет 100%. По этой же причине на всех Aurus сделан высокий дорожный просвет – 200 мм. Силовая структура кузова внедорожника до средней стойки унифицирована с седаном. Кроме того, у них есть полностью одинаковые кузовные панели – это передние двери.

Как сообщалось ранее, серийное производство автомобилей Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге в первом квартале 2021 года. Первой моделью, выпускаемой компанией «Аурус» на мощностях «Соллерс» в Елабуге, станет седан Aurus Senat. В настоящее время на предприятии идет подготовка к началу серийного производства этих автомобилей. Реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

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