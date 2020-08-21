Второй моделью Zetta может стать электрическое купе

В случае успешного запуска и реализации первого российского серийного электрокара Zetta предприятие может начать разрабатывать электрическое купе. Пока купе существует лишь в компьютерном виде. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель компании Денис Щуровский.

Серийный выпуск компактного трехдверного City Modul 1 стартует в конце 2020 года на заводе Zetta в Тольятти. Максимальный объем планового производства составляет 15 тыс. электромобилей в год. На сегодняшний день в проект уже вложено порядка 570 млн рублей. Для запуска производства компании необходимы инвестиции в размере 100 млн рублей.

Предусмотрено три комплектации: переднеприводная с запасом хода 180 км (от 550 тыс. рублей), переднеприводная с увеличенной емкостью батареи и запасом хода около 500 км (от 750 тыс. рублей) и полноприводная с запасом хода примерно 500 км (от 950 тыс. рублей).

Помимо этого, на предприятии готовы выпускать модификацию для людей с ограниченными возможностями. Планируется также и грузовая версия с удлиненным кузовом и высоким грузовым отсеком.

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