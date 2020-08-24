Начался серийный выпуск электромобилей Volkswagen ID.4

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 на платформе MEB до сих пор официально не представлен, но в компании уже объявили о старте серийного производства новой модели. Производство началось на заводе в немецком городе Цвиккау, откуда их станут поставлять на все рынки Европы. Собирать ID.4 будут параллельно с соплатформенными электрическими хэтчбеками ID.3, сообщает издание «Авторевю». Первое время с конвейера станут сходить базовые версии с одним электромотором на задней оси, чуть позже к ним присоединятся более мощные полноприводные модификации.

На очереди – запуск серийного производства Volkswagen ID.4 на заводе в американском городе Чаттануга, штат Теннесси. В следующем году выпуск ID-моделей будет налажен в Дрездене, а затем стартует сборка на предприятиях в Эмдене и Ганновере. Официальная премьера серийного электрического кроссовера Volkswagen ID.4 состоится в конце сентября.

Между тем, компания Volkswagen продолжает подогревать интерес к электрокроссоверу ID.4, опубликовав первые официальные графические тизеры новинки. Судя по изображениям, передняя часть автомобиля вобрала в себя некоторые элементы экстерьера от модели ID.3, пишет портал Motor.ru. Новый электрокроссовер получил такую же «закрытую» радиаторную решетку и аналогичную головную оптику. Из отличительных особенностей дизайна ID.4, по сравнению с младшей версией, можно отметить более угловатый передний бампер с массивными воздухозаборниками. По неофициальным данным, Volkswagen ID.4 получит два электромотора суммарной отдачей около 300 л.с. Благодаря улучшенной аэродинамике и сниженному коэффициенту лобового сопротивления на одной зарядке модель сможет проезжать до 500 км.

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