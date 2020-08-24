АВТОВАЗ вводит дополнительные рабочие смены по субботам

На АВТОВАЗе издан приказ о сверхурочной работе и работе в выходные дни в августе и сентябре. Так, документ в соответствии с планом производства предполагает сверхурочную работу и работу в выходные дни в августе (22 и 29) и сентябре (5, 12, 19 и 26) для обеспечения выпуска продукции, говорится в сообщении первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа. По словам вице-президента по персоналу и социальной политике Дмитрия Михаленко, поступил госзаказ на 15 тыс. автомобилей LADA.

Напомним, ранее АВТОВАЗ отказался от введения неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга и по решению президента России, роста корпоративных продаж, а также начала восстановления спроса на автомобильном рынке.

В то же время в компании продолжают тщательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в 2021 году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки производства на полную трудовую неделю. Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на автомобили.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в июле реализовал на российском рынке 31180 автомобилей LADA – на 6% больше, чем годом ранее. На АВТОВАЗе отмечают достаточно высокий интерес к своим автомобилям, несмотря на «отпускной» период в летние месяцы. Также растет число заказов со стороны корпоративных клиентов, что положительно свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в стране. По итогам семи месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 163776 машин, что на 20% ниже показателя годичной давности.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили LADA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».