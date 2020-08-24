У депутатов ГосДумы созрело предложение раздавать многодетным бесплатные автомобили

Депутат ГосДумы Иван Сухарев направил в адрес главы Министерства труда и соцзащиты письмо с предложением по поддержке многодетных семей. Автор инициативы предлагает выделять семьям, в которых родился пятый ребенок, бесплатный автомобиль, при этом - с учетом состава семьи он просит рассмотреть возможность, чтобы машина, выделяемая на правах собственности и за счет федерального бюджета, была вместимостью не менее семи мест. Кроме всего прочего, депутат предлагает при выделении данной льготы многодетным - не учитывать достижение кем-либо из детей достижение возраста 18 лет. "Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей*», — написал депутат, на письмо которого ссылается РТ.

Думается, что инициатива Сухарева вряд ли будет поддержана. В лучшем случае ее воспримут как попытку депутата заявить свою позицию в обществе. Во всяком случае по аналогичному и менее "затратному" для правительства вопросу, руководство страны уже свою позицию обозначило. Напомним, что в недрах общественных организаций и депутатской среде уже на протяжении нескольких лет то и дело всплывает инициатива разрешить тратить на автомобили материнский капитал (то есть не выделять дополнительно средства на машину, а хотя бы разрешить семьям тратить те деньги, что уже заложены госбюджетом).

Сколько существует материнский капитал как таковой (с 2007 года) - столько и не прекращаются споры по поводу того, как лучше его тратить и почему бы не распространить его действие и на покупку автомобилей. Последний раз такой законопроект рассматривался осенью 2019 года, там речь шла об автомобилях отечественного производства стоимостью до 1 млн рублей. Он был в очередной раз отклонен. В качестве контраргументов выступало то, что при приобретении автомобиля не учитываются интересы детей и то, что автомобили - это не квартира и не вклад в образование, они быстро теряют в цене.

Напомним, что недавно другой депутат выдвинул предложение в качестве поддержки населения с 1 января 2021 года освободить владельцев автомобилей от транспортного налога.



* - По данным Росстат, только 16% многодетных семей - хватает денег на все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля. Домохозяйств, которые могут свободно позволить себе покупку еды, но при этом испытывают сложности с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, Росстат насчитал 27%. И в этой статистике речь идет только о семьях с 3 детьми.

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