Завод «Форд Соллерс Елабуга» вернется к полной рабочей неделе

Завод «Форд Соллерс Елабуга», который с целью сохранения коллектива и эффективности бизнеса с 1 июля перешел на четырехдневную рабочую неделю, с 5 октября вернется к пятидневному режиму работы. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что компания вводит корректировки в план производства для удовлетворения потребностей клиентов и своевременной поставки автомобилей в связи с возросшим спросом на Ford Transit. Работа на заводе «Форд Соллерс» в Елабуге будет продолжена с соблюдением всех требований предписания Роспотребнадзора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Ford реализовали 1703 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 79% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 6135 машин (+2%), согласно данным АЕБ.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 140 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

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