Geely представила первый серийный седан на базе Volvo

Китайская компания Geely показала серийную версию нового седана Preface. Модель станет вторым автомобилем марки, созданным на модульной платформе CMA, совместно разработанной с инженерами Volvo.

Как пишет портал Autonews.ru, длина Geely Preface составит 4785 мм, ширина – 1869 мм, а высота – 1469 мм. Размер колесной базы равен 2800 мм. Масштабируемая архитектура CMA была создана для специально для компактных машин китайских марок, входящих в состав Geely, а также для автомобилей Volvo. Она стала основой, например, для компактного кроссовера Volvo XC40, а также для автомобилей нового китайского бренда Lynk & Co.

По предварительным данным, Geely Preface оснастят 2,0-литровым наддувным четырехцилиндровым двигателем мощностью 190 л.с., который будет работать вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

Первой моделью Geely, которую создали на базе CMA, стал кроссовер FY11. Ранее стало известно, что китайцы получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый купе-кроссовер, который на российском рынке будут продавать под названием Tugella. В нашей стране в линейку двигателей Geely Tugella войдут два 2,0-литровых бензиновых турбомотора мощностью 199 и 237 л.с., которые работают вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер будет доступен вместе с передним или с полным приводом.

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