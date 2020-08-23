Рынок новых пикапов в России снизился на 5%

В июле в нашей стране было реализовано 755 новых пикапов. Это на 5,4% меньше, чем в прошлом году. Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" отметили, что падение в этом сегменте произошло на фоне общего роста рынка новых легковых автомобилей (+8,5%).

Что касается итогов семи месяцев, здесь также отмечена отрицательная динамика. В январе-июле 2020 года россияне приобрели 4,9 тыс. новых пикапов, что на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидирует здесь УАЗ "Пикап", который за январь-июль разошелся тиражом в 1,4 тыс. экземпляров (-20,8%). На втором месте среди марок - Mitsubishi L200(1,3 тыс. шт.; +21,3%), на третьем - Toyota Hilux (1,2 тыс. шт.; - 22,9%). Отметим, что на эти три модели приходится около 80% продаж в этом сегменте.

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