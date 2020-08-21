Покупатели нового Toyota RAV4 рассказали о достоинствах технологий уверенности

Компания «Тойота Мотор» провела исследование среди покупателей нового Toyota RAV4, результаты которого показали, что выбор в пользу технологий уверенности стал одной из ключевых причин приобретения этого кроссовера. В опросе приняли участие почти 1250 владельцев всех комплектаций нового RAV4, сообщает пресс-служба японской марки.

Новый кроссовер создан на инновационной архитектуре TNGA и благодаря продуманной силовой структуре и жесткой конструкции кузова обеспечивает максимальный уровень пассивной безопасности водителя и пассажиров. Новый кроссовер оснащен продвинутым пакетом активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, в который входит динамический радарный круиз-контроль с поддержанием дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC), объединенный с системой распознавания дорожных знаков (RSA) и работающий во всем скоростном диапазоне, система предупреждения о фронтальном столкновении (PCS) с функцией автоматического торможения и возможностью распознавания велосипедистов в светлое время и пешеходов в темное время суток, система удержания автомобиля в выбранной полосе движения (LTA), система информирования об усталости водителя (SWS) и система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB). Комплекс дополняют система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) и система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM).

Данные исследования подтверждают, что покупатели по достоинству оценили преимущества безопасности RAV4. Большинство клиентов – 88% – считают новый кроссовер технически продвинутым автомобилем, и существенная часть покупателей уделяет внимание высокотехнологичным системам безопасности. Так, 77% обладателей RAV4 упомянули пакет Toyota Safety Sense 2.0 в числе пяти ключевых опций автомобиля. О его преимуществах перед приобретением были осведомлены 67% клиентов, а 35% посчитали одним из важнейших мотиваторов для покупки.

По данным исследования, автомобиль пользуется устойчивой популярностью у клиентов в различных возрастных группах от 30 до 50 лет. Подавляющее большинство – 85% респондентов – имеют семью и поэтому выбирают вместительный, комфортный и безопасный автомобиль, доверяя ему самое ценное. 65% владельцев имеют троих или более детей и делают свой выбор на основании продвинутых характеристик активной и пассивной безопасности нового RAV4.

C момента начала продаж пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0 предлагается в максимальной версии «Престиж Safety» c 2,5-литровым двигателем, полным приводом и автоматической трансмиссией. В ответ на запросы клиентов был разработан еще один вариант топовой комплектации, в котором преимущества передовой системы активной безопасности объединены с возможностями популярного 2,0-литрового мотора, инновационного вариатора, полного привода и максимально широкого списка оснащения.

45% владельцев RAV4 пятого поколения отметили традиционные характеристики Toyota –качество, надежность и долговечность – среди ведущих причин приобретения автомобиля. Благодаря преимуществам TNGA и широкому арсеналу внедорожных возможностей новый RAV4 позволяет чувствовать себя уверенно как на асфальте, так и на бездорожье. А высокая остаточная стоимость дает покупателю уверенность в правильном решении и гарантирует высокую ликвидность после многих лет владения.

Все эти преимущества приводят к высокому уровню лояльности клиентов. Существенная доля обладателей RAV4 проявляет себя как приверженцы модели: 30% из них пересели на новый кроссовер после владения автомобилем предыдущих поколений, а 26% планируют в следующий раз также приобрести новый RAV4. Треть покупателей отметила позитивный опыт владения Toyota в качестве одной из ведущих причин приобретения нового кроссовера.