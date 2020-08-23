Казахстанский автопром в июле вырос почти на четверть

По итогам июля 2020 года с конвейеров казахстанских предприятий сошло 5007 единиц автотранспортных средств, что на 22,8% выше результата годичной давности. За семь месяцев 2020 года на территории Казахстана было произведено 37066 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», производство легковых автомобилей с начала года выросло на 44,2% до 32128 штук. Выпуск автобусной техники увеличился на 15,8%, составив 873 машин. Производство грузовых автомобилей выросло в 2,9 раза до 3484 единиц, специализированной автотехники – с 30 до 152 штук. Количество произведенных прицепов снизилось с 431 до 429 единиц.

Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 30582 единицы (+35,5%), а рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 70% против 57,3% в аналогичный период минувшего года.

Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает «Азия Авто» – 13 851 проданных автомобиля, или 45,3% суммарного сбыта отечественной техники. Предприятием «СарыаркаАвтоПром» было реализовано 13800 машин (доля в сегменте – 45,1%). Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились «СемАЗ» (1429 шт., 4,7%), «Hyundai Trans Kazakhstan» (702 шт., 2,3%), «КАМАЗ-Инжиниринг» (530 шт., 1,7%), «Hyundai Trans Auto» (194 шт., 0,6%) и «Daewoo Bus Kazakhstan» (76 шт., 0,2%).

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам отчетного периода составили LADA (9663 шт.), Hyundai (8030 шт.), Ravon (4077 шт.), KIA (3695 шт.) и Chevrolet (939 шт.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (547 шт.), УАЗ (279 шт.) и Skoda (209 шт.).