Российский рынок автобусов с пробегом упал больше чем на четверть

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе - июле 2020 года объем вторичного рынка автобусов (без учета LCV) в России составил 10,7 тыс. единиц, что на 25,4% меньше, чем за 7 месяцев 2019 года.

Лидерство на этом рынке традиционно принадлежит отечественному производителю «ПАЗ», на долю которого пришлось более половины от общего объема (51,3%). Что касается автобусов иностранного происхождения, то на рынке автобусов с пробегом за указанный период времени лидировала марка Hyundai, ее объемы перепродаж намного скромнее (614 экземпляров).

Более 12% перерегистраций на рынке подержанных автобусов пришлось на Москву и Московскую область (6,1% и 6% доли рынка соответственно), а из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (5,6% доли рынка). Высокую активность на рынке с пробегом в данном сегменте транспортных средств продемонстрировали также Тверская область и Республика Башкортостан (их доли также превысили 5%).

Какова ситуация на рынке новых автобусов в июле и по итогам 7 месяцев 2020 года в целом - смотрите здесь >>>