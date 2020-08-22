Британский авторынок в июле показал рост впервые с начала года

Британский авторынок в июле увеличился на 11,3% и составил 174887 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат зафиксирован впервые с начала года, при этом июль стал первым полным месяцем, когда после карантина открылись все дилерские центры. По итогам семи месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 828389 единиц (-41,9%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в июле стал Ford, реализовавший 18814 автомобилей (+10,4%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 15617 машин (+2,9%). Третий результат показала Audi – 12017 проданных автомобилей (+16,4%). Замыкают пятерку лидеров BMW (11446 шт., +24,4%) и Mercedes-Benz (10254 шт., -15%).