В следующем году на «выделенке» могут появиться беспилотники

В 2021 году беспилотные автомобили могут приравнять к общественному транспорту, что даст им приоритет на дороге и право пользоваться специальными выделенными полосами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы «Автонет». Сейчас эксперты «Автонет» готовят пакет предложений для внесения соответствующих поправок в ПДД и планируют представить его в МВД.

«Мы готовим предложения для внесения изменений в правила дорожного движения, - сообщили в «Автонет». - Фактически беспилотный транспорт будет приравнен к общественному транспорту, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с другими водителями. Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить».

По данным «Автонет», на сегодняшний день в России зарегистрировано не более 150 беспилотных автомобилей, которые проходят тестирование в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Такое количество беспилотников не вызовет каких-либо трудностей у водителей обычных автомобилей. Кроме того, данная мера может стать временной – ее действие продлится лишь до момента внедрения в России сервисной телематической платформы «Автодата». С помощью этой системы беспилотные автомобили смогут получать данные от других автомобилей удаленно, полагаясь не только на своё техническое зрение.

В «Автонет» считают, что поправки в ПДД могут быть внесены уже в 2021 году. «Мы знаем, что ряд разработчиков уже поддерживают эту инициативу, дело за МВД, где также есть сторонники данной идеи,» - пояснил представитель «Автонета».

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