Авторынок Германии в июле показал наименьшее падение с начала года

Авторынок Германии в июле упал на 5,4% и составил 314938 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это наименьшее падение продаж с начала года. При этом заказы на новые автомобили в прошлом месяце увеличились на 7%, что свидетельствует о наличии отложенного спроса, сформировавшегося в период карантинных ограничений. По итогам семи месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 525 тыс. 560 единиц (-30,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в июле реализовал 59714 машин (-3,3%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 10,7% до 34393 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 28272 автомобилей (+17,4%). Замыкают пятерку лидеров Audi (22865 шт., -20,8%) и Skoda (22084 шт., +8,3%).