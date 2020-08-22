Продажи электромобилей с пробегом с начала года выросли на 46%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе - июле 2020 года жители нашей страны приобрели 2 515 электрокаров с пробегом. Это на 45,7% больше, чем за 7 месяцев прошлого года (1 726 шт.).

Самой популярной моделью на вторичном рынке в этот период стал Nissan Leaf, на его долю пришлось 94% от всего объема перепродаж электромобилей в России. В количественном выражении это составляет 2 370 экземпляров. Доля остальных брендов не превышает 2%, а объемы перепродаж не достигают 50 единиц: Tesla (47 шт.), Mitsubishi (39 шт.), Jaguar (21 шт.), BMW (14 шт.), LADA (10 шт.), Renault (9 шт.) и Hyundai (5 шт.).

Больше всего электрокаров с пробегом было перепродано в Приморье – 289 единиц за 7 месяцев текущего года. Чуть меньше приобрели жители Иркутской области (285 шт.), а замкнул тройку лидеров Хабаровский край (166 шт.).

Также отметку в 100 перепроданных электромобилей по итогам января – июля преодолели Краснодарский край и Новосибирская область - 165 и 139 шт. соответственно. И только потом следует Москва, где объем рынка электрокаров с пробегом оказался таким же, как в Амурской области - 90 шт.

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