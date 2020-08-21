Российский парк автомобильной техники приблизился к 53 млн единиц

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил без малого 53 млн единиц.

84,2% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 44,6 млн экземпляров. Парк легкой коммерческой техники составляет порядка 4,2 млн машин, что соответствует доле в 7,9%. Грузовых автомобилей в нашей стране зарегистрировано почти 3,8 млн единиц (доля 7,1%).

Около 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается более 0,4 млн единиц.

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