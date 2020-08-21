Bentley Continental GT получил новую спецверсию от ателье Mulliner

Кузовное ателье Bentley Mulliner завершает работу над созданием первого автомобиля лимитированной серии Pikes Peak Continental GT. Первый из 15 автомобилей лимитированной серии собран на заводе Bentley в Крю (Великобритания), сообщает пресс-служба марки. Таким образом Bentley чествует рекордное выступление на всемирно известной трассе «гонки в облаках» – в июне 2019 года Bentley Continental GT W12 более чем на 8 секунд превзошел предыдущий рекордный результат в соревновании International Hill Climb. Все 15 автомобилей уже зарезервированы клиентами со всего мира, от Новой Зеландии до Америки.

Автомобили специальной серии получили эксклюзивный желто-зеленый цвет кузова Radium от ателье Mulliner, элементы внешней отделки из карбона, тормозные суппорты цвета Acid Green и шины Pirelli P Zero Colour Edition. Около третиа втомобилей Pikes Peak Continental GT будут украшены запоминающимся изображением горы Пайкс-Пик на кузове – таким же, как на автомобиле-рекордсмене. В салоне автомобилей применяется отделка из материала Alcantara, которая дополнена контрастной строчкой цвета Radium. В интерьере используются элементы из карбона на передней панели и на дверях, а также эксклюзивные решетки динамиков Bang&Olufsen с черным анодированным покрытием и деталями цвета Radium. Со стороны пассажира передняя панель украшена эмблемой Pikes Peak.

Как и автомобиль-рекордсмен, модель Pikes Peak Continental GT оснащается 12-цилиндровым двигателем Bentley W12 с двойным турбонаддувом, развивающим 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. До 100 км/ч автомобиль разгоняется всего лишь за 3,7 секунды, при этом максимальная скорость достигает 333 км/ч.

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