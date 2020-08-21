Bentley Continental GT получил новую спецверсию от ателье Mulliner | АВТОСТАТ

Bentley Continental GT получил новую спецверсию от ателье Mulliner

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Bentley Continental GT получил новую спецверсию от ателье Mulliner

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Кузовное ателье Bentley Mulliner завершает работу над созданием первого автомобиля лимитированной серии Pikes Peak Continental GT. Первый из 15 автомобилей лимитированной серии собран на заводе Bentley в Крю (Великобритания), сообщает пресс-служба марки. Таким образом Bentley чествует рекордное выступление на всемирно известной трассе «гонки в облаках» – в июне 2019 года Bentley Continental GT W12 более чем на 8 секунд превзошел предыдущий рекордный результат в соревновании International Hill Climb. Все 15 автомобилей уже зарезервированы клиентами со всего мира, от Новой Зеландии до Америки.

Автомобили специальной серии получили эксклюзивный желто-зеленый цвет кузова Radium от ателье Mulliner, элементы внешней отделки из карбона, тормозные суппорты цвета Acid Green и шины Pirelli P Zero Colour Edition. Около третиа втомобилей Pikes Peak Continental GT будут украшены запоминающимся изображением горы Пайкс-Пик на кузове – таким же, как на автомобиле-рекордсмене. В салоне автомобилей применяется отделка из материала Alcantara, которая дополнена контрастной строчкой цвета Radium. В интерьере используются элементы из карбона на передней панели и на дверях, а также эксклюзивные решетки динамиков Bang&Olufsen с черным анодированным покрытием и деталями цвета Radium. Со стороны пассажира передняя панель украшена эмблемой Pikes Peak.

Как и автомобиль-рекордсмен, модель Pikes Peak Continental GT оснащается 12-цилиндровым двигателем Bentley W12 с двойным турбонаддувом, развивающим 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. До 100 км/ч автомобиль разгоняется всего лишь за 3,7 секунды, при этом максимальная скорость достигает 333 км/ч.

Какие модели точно можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство новинки премиум-марки спецверсии bentley bentley continental

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